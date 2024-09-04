По обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма перед судом предстанет 48-летний житель Петушинского района.
По обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма перед судом предстанет 48-летний житель Петушинского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
Следствие полагает, что летом 2022 года фигурант поссорился с коллегой по бизнесу. 11 февраля 2024 года он сообщил правоохранителям заведомо ложную информацию о теракте, готовящимся его компаньоном.
На предприятие, принадлежащее компаньону, немедленно прибыли оперативные службы. Однако специалисты не нашли ни бомбы, ни других запрещённых предметов или веществ.
«В результате преступных действий были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстренных случаях», - подчёркивается в сообщении пресс-службы.
В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Петушинского района передано в суд.