По обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма перед судом предстанет 48-летний житель Петушинского района.

По обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма перед судом предстанет 48-летний житель Петушинского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Следствие полагает, что летом 2022 года фигурант поссорился с коллегой по бизнесу. 11 февраля 2024 года он сообщил правоохранителям заведомо ложную информацию о теракте, готовящимся его компаньоном.На предприятие, принадлежащее компаньону, немедленно прибыли оперативные службы. Однако специалисты не нашли ни бомбы, ни других запрещённых предметов или веществ.«В результате преступных действий были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстренных случаях», - подчёркивается в сообщении пресс-службы.В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Петушинского района передано в суд.