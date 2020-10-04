В сети появились видео потопа.

Начало отопительного сезона обернулось настоящим ЧП во Владимире на улице Гастелло. В сети появились видео потопа. По словам жителей, это не единственная квартира в этом доме.- Только кран на крыше закрыть забыли,посмотрите что там сейчас происходит!!! Работники ЖКХ постарались!!! В таком состояние 16 квартир!!!… -опубликовали очевидцы.Люди винят во всем работников ЖКХ. Они считают, что отопление им дали, не проверив досконально систему. Информация уточняется.(Видео: Подслушано во Владимире)