В конце сентября в столице региона прошел Всероссийский конкурс «Олимпийские Игры» для начинающих барабанщиков. 167 музыкантов приехало из 47 городов России и Беларуси, чтобы сразиться на ..

В конце сентября в столице региона прошел Всероссийский конкурс «Олимпийские Игры» для начинающих барабанщиков. 167 музыкантов приехало из 47 городов России и Беларуси, чтобы сразиться на сцене в многоэтапном состязании.К барьеру!Масштабные Игры организовала сеть музыкальных школ «Не Школа Барабанов» во главе с Антоном Шардаковым.«Для профессионалов и в России, и в мире существует определенная инфраструктура, которая позволяет где-то участвовать, соревноваться. Если вы вобьете в интернете «конкурс профессиональных музыкантов», то много чего найдете. Но, если вы как взрослый человек начали заниматься каким-то хобби у вас же все равно есть потребность где-то это применять, где-то выступить, где-то сыграть. А инфраструктуры такой ни в России ни, кстати, в мире практически не создано. И мы закрываем этот пробел. Делаем так, что если ты начал заниматься каким-то интересным хобби, то ты мог сразу же себя показать и на других посмотреть», - говорит Антон Шардаков.Олимпийские Игры в городе Владимир стали уже шестым по счету соревнованием. Впервые Игры прошли в феврале 2020 года в городе Коломна московской области. Уже тогда по реакции первых участников стало понятно – новой традиции быть. С того года новый город проведения стал определяться жребием. Олимпийские Игры уже приняли Сочи, Челябинск, Электросталь и Архангельск. «Гастроли» этого года прошли на площадках концертных баров «Макс Брой» и «Цех».С понедельника по пятницу участники соревновались в испытаниях разного уровня сложности. Все музыканты в первый день дали открытый концерт со своими любимыми композициями, только треть из них перешла в дуэльный этап. В финале боролись за призовые места шестнадцать участников. Всем вышедшим в финал от «Не Школы» были выданы дипломы и утешительные призы, а победитель Игр получил в подарок акустическую барабанную установку. Второе и третье места также не остались без внимания: барабанщикам передали набор тарелок и фирменные барабанные палочки соответственно.Каждый год в креслах жюри оказываются именитые музыканты. Игры во Владимире не стали исключением. В этот раз выступления участников оценивали Зак Салливан – американский барабанщик мирового уровня, в данный момент занятый совместными проектами с Тимоти и для лейбла Black Star, а также Олег Пунгин – ударник отечественной группы Мумий Тролль. В состав жюри вошли и директор «Не Школы» принимающего города Сергей Федоров, а также старший преподаватель владимирской «Не Школы Барабанов» Евгений Зуев.Справедливое жюри не только активно поддерживало участников Игр, но и давало мастер-классы в перерывах между этапами. Зак Салливан и Олег Пугнин даже вышли на сцену «Цеха», чтобы сыграть несколько композиций для ликующих слушателей. Сюрпризом для гостей мероприятия стало появление Андрея Котова, барабанщика группы «Агата Кристи». Андрей Котов вместе со всеми болел за участников и организовал яркое спонтанное выступление с композицией «Как на войне».Сумасшедшая энергетикаСобравшиеся со всех уголков стран СНГ участники поражали своим разнообразием. За барабанами выступали фермеры, сотрудники атомных станций, работники скорой помощи, воспитатели детских садов, полицейские – люди различных профессий, объединенных общим хобби. Самой взрослой участнице исполнился 61 год, после Игр она вернется к преподаванию в церковной гимназии города Нижний Новгород.Под яркими софитами участники демонстрировали не только знание и чувство инструмента, но и оригинальные наряды. Гостям мероприятия непременно запомнятся роковой «Красный ангел» и сумасшедший Джокер.Первое место в этом году занял участник из города Старый Оскол Дуров Арсений. Второе место закрепил за собой Чернышов Александр из города Орел, третье - Груздев Алексей, город Пермь.Четыре дня сумасшедшей энергетикой пропитывались концертные залы. Громкие аплодисменты, крики групп поддержки, поздравления победителей. Гости не только подпевали популярным хитам, но и носили музыкантов на руках, как на самых настоящих рок-концертах.Следующим городом, который будет принимать Олимпийские Игры уже зимнего сезона, путем жребия счастливым образом был выбран город Архангельск. Эти Игры станут уже вторыми для северного города.