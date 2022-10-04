Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 3 октября проверил ход строительства инфекционного госпиталя при ОКБ, которое, по его словам, находится в активной фазе завершения

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 3 октября проверил ход строительства инфекционного госпиталя при ОКБ, которое, по его словам, находится в активной фазе завершения строительства. «Утром заехал на стройку инфекционного госпиталя при ОКБ посмотреть, как продвигаются работы. Бываю здесь еженедельно, ведь мы в активной фазе завершения строительства», – написал в telegram губернатор. Губернатор поручил заранее закупить