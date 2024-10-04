Нижний каркас памятника требует укрепления из-за ухудшающегося состояния.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев анонсировал ремонт памятника Князю Владимиру на смотровой площадке у Успенского собора. Заявление он сделал в рамках радиоэфира.В процессе работ стало известно, что нижний каркас памятника требует укрепления из-за ухудшающегося состояния. Глава региона отметил, что сначала необходимо восстановить фундамент, а уже затем завершить декоративные работы.Напомним, ранее мы писали, что