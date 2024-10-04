Прививочные пункты в общественных местах Владимира будут работать дольше, чем планировалось. Такое изменение связано с просьбами местных жителей, рассказали в пресс-службе минздрава

Прививочные пункты в общественных местах Владимира будут работать дольше, чем планировалось. Такое изменение связано с просьбами местных жителей, рассказали в пресс-службе минздрава области. Сейчас график выглядит так: – пункты в «Ленте» и ТЦ «Восток-1» открыты до 1 ноября, привиться можно по субботам с 10:00 до 13:00; – пункт в «Ашане» на Тракторной тоже открыт до