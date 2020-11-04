В праздничном митинге приняли участие руководство региона и Законодательного собрания, представители разных партий и религиозных конфессий.

Сегодня Россия в шестнадцатый раз отмечает День народного единства.Во Владимирской области главные торжества прошли в Суздале у усыпальницы князя Дмитрия Пожарского. В праздничном митинге приняли участие руководство региона и Законодательного собрания, представители разных партий и религиозных конфессий. Все вместе они возложили цветы к монументу национального героя. Такое единство надо поддерживать каждый день, отметил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Сейчас на территории области проживают представители 152 национальностей. Русские, татары, украинцы, армяне, белорусы, узбеки, таджики , киргизы и другие. Главное, что они живут в мире и согласии.Тихон Митрополит Владимирский и Суздальский:- Мы сегодня заглядываем внутрь великой истории. Конечно, учимся примеру наших великих предков , какой надо иеть высокий патриотизм чувство гражданской ответственности для того, чтобы страна наша была независимой и процветающей . Сегодня мы чтим имена Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина, в любые времена они будут для нас великим примером.