Звонок в пожарную охрану поступил с опозданием.

Поздно вечером произошёл пожар в частном жилом доме в деревне Ваганово Собинского района. Звонок в пожарную охрану поступил с опозданием.На момент прибытия пожарных дом уже горел по всей площади. Погибла 41-летняя женщина. Пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём погибшей.Напомним, еще один произошел 3 ноября. И тоже закончился трагически - смертью женщины. Загорелся частный жилой дом в селе Кистыш Суздальского района. В результате пожара погибла 72-летняя женщина. В обоих случаях спасатели сетуют на то, что звонок поступил слишком поздно. В итоге, когда они приезжали, дома уже почти полностью горели.