В лидерах по заболеваемости - Владимир.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявлено ещё 170 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.В лидерах – Владимир - 48 заразившихся, 17 - в Ковровском, 16 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 13 - в Юрьев-Польском, 11 - в Кольчугинском, 10 - в Александровском, 10 - в Киржачском, 10 - в Петушинском, 6 - в Собинском, 4 - в Суздальском, 3 - в Камешковском, 3 - в Радужном, 2 - в Гороховецком, 2 - в Вязниковском районах.