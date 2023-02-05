На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
8 — во Владимире
5 — в Муромском районе
4 — в Ковровском районе
1 — в Кольчугинском районе
3 — в Александровском районе
5 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Радужном
3 — в Киржачском районе
1 — в Камешковском районе
1 — в Гороховецком районе
1 — в Меленковском районе
2 — в Вязниковском районе
3 — в Суздальском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179438 случаев заболевания.