На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 — во Владимире5 — в Муромском районе4 — в Ковровском районе1 — в Кольчугинском районе3 — в Александровском районе5 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Радужном3 — в Киржачском районе1 — в Камешковском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе2 — в Вязниковском районе3 — в Суздальском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 179438 случаев заболевания.