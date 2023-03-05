Они касаются и водителей, и пешеходов.

С 1 марта для водителей и пешеходов вступили 9 новых изменений в правила дорожного движения.Приводим список корректировок:- теперь все знаки, установленные на переносных опорах, также считаются временными;- изменились правила стоянки по чётным и нечётным дням. Изменено время (не с 19 до 21, а с 21 до 24 часов), в которое стоянка разрешена на обеих сторонах проезжей части, если одновременно применены оба знака.- на пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств. Из правила убрали слово «нерегулируемых».- при остановке трамвая на проезжей части для высадки людей водители должны дождаться исчезновения надписи «Внимание, пассажир!» на световом табло пассажирского транспортного средства.- самокатам, гироскутерам и всем средствам индивидуальной мобильности запрещено пребывать на проезжей части, предназначенной для автомобилей, если нет тротуара, обочины или выделенной для них дорожки.- велосипеды с моторами свыше 0,25 кВт считаются мопедами — требуется категория М. Если мощность выше 4 кВт, это уже мотоцикл — требуется категория А.- бесплатная парковка полагается только машинам инвалидов, занесённых в федеральный реестр. Включение в список производится на основании заявления инвалида, поданного в Соцфонд.