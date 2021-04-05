Александровской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя.

Александровской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя.Он обвиняется в совершении в превышении и служебном подлоге, сообщила пресс-служба облпроекратуры.Следствием установлено, что в 2019 году занимая одну из руководящих должностей ФГУП ЭЗ «Александровский», он, превысив свои должностные полномочия, дал указания подчиненным сотрудникам на изготовление в рабочее время продукции с использованием производственных мощностей предприятия. Без заключения соответствующего договора с заказчиками и внесения платы на расчетный счет организации.Работниками изготовлены и отгружены необходимые изделия, а денежные средства в размере более 200 тыс. рублей, полученные от индивидуальных предпринимателей за готовую продукцию, обвиняемый в кассу предприятия не перечислил, а распорядился ими по своему усмотрению.Кроме того, используя свое должностное положение и действуя в интересах одного из своих подчиненных, обвиняемый внес в табель учета рабочего времени недостоверные сведения о выполнении последним должностных обязанностей при фактическом его отсутствии на рабочем месте.На основании ложных данных отсутствующему сотруднику необоснованно начислена и выдана заработная плата в размере более 13 тыс. рублей.В ходе предварительного следствия ущерб, причиненный предприятию в результате преступных действий, возмещен обвиняемым в полном объеме.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Александровским городским судом.