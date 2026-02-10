Стародавние времена, в одном из королевств глашатай посреди площади зачитывает царский указ:
-Тот смельчак который: переплывёт лагуну с акулами, выбъет золотой зуб дракону и переспит с принцессой - получит полцарства, принцессу в жёны, а после смерти короля будет править королевством.
Толпа наивных мужиков-смельчаков срывается исполнять сказанное. Все гибнут в лагуне кишащей акулами. Всё хана, мужиков нет, плачущие бабы окружили лагуну - рыдают! Тут из-за поворота появляется пьяный в дрезину студент. Подходит к лагуне, вставляет два пальца в рот, рыгает в лагуну, акулы всплывают вверх пузом; по их трупам он перебегает через лагуну, входит в пещеру с драконом. Бабы думают всё, один был и тому хана. Из пещеры слышна возня, рёв дракона, удары. Через несколько
еще анекдот!