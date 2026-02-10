В минувшие выходные Сергей Волков посетил муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс». Вместе с заместителем Андреем Михно и специалистами профильных ведомств он осмотрел

В минувшие выходные Сергей Волков посетил муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс». Вместе с заместителем Андреем Михно и специалистами профильных ведомств он осмотрел производственные помещения — два депо, мастерские и цех, а также оценил состояние материально-технической базы и подвижного состава. Обсудили и насущные вопросы с коллективом предприятия. Сергей Волков подчеркнул, что работа общественного транспорта — одно из ключевых