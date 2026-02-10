25-летняя Юлия Галкина, известная под псевдонимом Галея, успешно выступила на слепых прослушиваниях проекта «Голос», исполнив песню «Погадай». К девушке повернулись трое из четырех членов

25-летняя Юлия Галкина, известная под псевдонимом Галея, успешно выступила на слепых прослушиваниях проекта «Голос», исполнив песню «Погадай». К девушке повернулись трое из четырех членов жюри. Об этом поделились в облправительстве. Дальнейший свой путь в проекте певица продолжит в команде Пелагеи. Юлия окончила музыкальный колледж во Владимире, а в настоящее время преподаёт вокал в академии Игоря