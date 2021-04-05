Во втором раунде Карен получил рассечение и бой был остановлен.

Чемпионат ЦФО по боксу среди мужчин 19-40 лет прошёл с 30 марта по 3 апреля в Тульской области. 111 спортсменов из 17 регионов центра России бились за право поехать на чемпионат России, который пройдёт с 25 августа по 4 сентября в Кемерове.Карен Аветисян в весовой категории до 81 кг провёл 4 поединка. В предварительных поединках он одержал победы над Алексеем Демченко из Белгородской области, Артёмом Ильиным из Калужской области, в полуфинале - над Максимом Емельяновым из Тульской области.В финале Аветисян встретился с Рустамом Магомедовым из Коврова. Во втором раунде он получил рассечение и бой был остановлен. Единогласным решением судей победу одержал Карен Аветисян. Таким образом, он выполнил норматив мастера спорта по боксу. Рустам Магомедов занял второе место.Карен занимается боксом на базе Спортивной школы олимпийского резерва по боксу во Владимире под руководством заслуженного тренера Армении Вазгена Егикяна.По материалам .