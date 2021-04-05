На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Муромском, 6 сл. в Александровском, 6 сл. в Суздальском, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Петушинском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 327 случаев заболевания.6937 сл. в г. Владимире, 3740 сл. в Гусь-Хрустальном, 3361 сл. о. Муром, 2165 сл. в Ковровском, 1882 сл. в Александровском, 1746 сл. в Петушинском, 1315 сл. в Юрьев-Польском, 1227 сл. в Вязниковском, 1278 сл. в Кольчугинском, 1131 сл. в Суздальском, 982 сл. в Собинском, 852 сл. в Киржачском, 832 сл. в Меленковском, 707 сл. в Гороховецком, 671 сл. в Камешковском, 658 сл. в Селивановском, 462 сл. в Судогодском, 381 сл. в г. Радужном.