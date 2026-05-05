Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в Александровском округе, сообщает Владимирский Следком. Это случилось 28 апреля в селе Ирково. Все началось с отказа женщины пойти на свидание.

Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в Александровском округе, сообщает Владимирский Следком. Это случилось 28 апреля в селе Ирково. Все началось с отказа женщины пойти на свидание. Предложение встретиться она получила в мессенджере, от жителя соседнего села Ирково. В тот момент дама находилась в гостях у знакомой пары. Чтобы навязчивый кавалер отстал, хозяин дома попросил