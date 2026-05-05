Серьёзный пожар случился в Судогде ночью 4 мая. В доме №4 на улице Коммунистической загорелась пустая квартира на 3 этаже. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 21.41. В подъезде

Серьёзный пожар случился в Судогде ночью 4 мая. В доме №4 на улице Коммунистической загорелась пустая квартира на 3 этаже. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 21.41. В подъезде возникло сильное задымление. Огнеборцы оперативно спасли десятерых жителей и эвакуировали ещё 31 человека, среди которых 9 детей. Газодымозащитники спасли 10 человек: 6-х взрослых и 2-х