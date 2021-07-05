Кольчугинской межрайонной прокуратурой в июне 2021 года проведена проверка соблюдения требований законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в части своевременности оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в муниципальном унитарном предприятии города Кольчугино «Коммунальник».

Кольчугинской межрайонной прокуратурой в июне 2021 года проведена проверка соблюдения требований законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.В части своевременности оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в муниципальном унитарном предприятии города Кольчугино «Коммунальник».Установлено, что между ним и ООО «Технология Тепла» заключен договор теплоснабжения и горячего водоснабжения. Но со стороны МУП г. Кольчугино «Коммунальник» неоднократно имели место факты просрочки исполнения обязательств в виде несвоевременной оплаты оказанной услуги. В отношении муниципального предприятия возбуждено дело, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото