В 04-57 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на 206 км М-7 в поселке Новая Быковка Камешковского района.

В 04-57 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на 206 км М-7 в поселке Новая Быковка Камешковского района.К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершён поздно, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 12 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.