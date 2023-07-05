На диверсию женщину спровоцировали телефонные мошенники.

Александр Авдеев прокомментировал поджог военкомата, в котором обвиняют сотрудницу правительства. Об этом рассказали наши коллеги изНапомним, что месяц назад 55-летняя Жанна Р. при помощи зажигательной смеси Женщина являлась сотрудницей правительства области. Сотрудники Минобороны оперативно потушили пламя, женщину задержала полиция. В её авто нашли 5-литровую канистру с горючим веществом и тряпки. Через несколько дней на чиновницу завели уголовное дело по статье о хулиганстве и арестовали. В СИЗО подозреваемая просидит до 6 августа.Губернатор подтвердил, что бывшая сотрудница министерства архитектуры и строительства стала жертвой телефонных мошенников.«Опасайтесь телефонных мошенников. Не ввязывайтесь ни в какие разговоры, не верьте, что вам звонят из банка, из службы какой-то и так далее. Идёт психологическое воздействие. Всем рекомендую не попадать в такие ловушки», - приводят слова Александра Александровича коллеги из «Зебры».По данным СМИ, афера выглядела следующим образом. Женщина набрала кредитов на несколько миллионов рублей. Для погашения долга она согласилась поджечь военкомат. В результате, кроме длительной долговой ямы, ей теперь грозит ещё и колония.