Житель Судогодского района обвиняется в езде в состоянии опьянения.

По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя Судогды. В марте 2023 года мужчина был признан виновным в отказе от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.20 мая 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вновь сел за руль скутера для поездки по посёлку Головино. Вскоре мужчину остановили сотрудники ОГИБДД ОМВД и зафиксировали превышение показателя этилового спирта в 3,5 раза от нормы.На данный момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на два года и конфискация транспортного средства.