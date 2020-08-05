Жительница Владимирской области обвиняется в организации подпольного казино в Иванове. Как сообщает следком Ивановской области, наша землячка организовала незаконный бизнес на территории

Жительница Владимирской области обвиняется в организации подпольного казино в Иванове. Как сообщает следком Ивановской области, наша землячка организовала незаконный бизнес на территории соседнего региона еще в 2018 году. 46-летняя обвиняемая арендовала нежилое помещение в одном из домов в городе Иваново, оборудовала игорный зал и наняла в качестве управляющей и операторов игрового оборудования местных жительниц 66,