Во Владимирской области собирают урожай. По информации на 1 августа, сжато около 5 000 гектаров зерновых, намолочено 14 400 тонн зерна.В 33-ем регионе лидерство в плане урожайности принадлежит

Во Владимирской области собирают урожай. По информации на 1 августа, сжато около 5 000 гектаров зерновых, намолочено 14 400 тонн зерна.В 33-ем регионе лидерство в плане урожайности принадлежит Суздальскому и Муромскому районам, сообщили в пресс-службе правительства. Первыми собирать урожай картофеля начали в АО ПЗ «Илькино» Меленковского района. С 1 гектара накопали 20 тонн. А в