Кольчугинская прокуратура проверила трубы и теплоузлы в домах города. Выяснилось, что далеко не все управляющие компании принимают исчерпывающие меры по оформлению паспортов готовности.

Кольчугинская прокуратура проверила трубы и теплоузлы в домах города. Выяснилось, что далеко не все управляющие компании принимают исчерпывающие меры по оформлению паспортов готовности. Из пресс-релиза прокуратуры области Проверка качества тепловых сетей не завершена, акты готовности инженерного оборудования не оформлены, регламентные работы на тепловых сетях до конца не проведены, не во всех домах завершена замена тепловых