В текущем году медицинские организации Владимирской области получили 290 единиц современного оборудования

В текущем году медицинские организации Владимирской области получили 290 единиц современного оборудования. Об этом 4 сентября рассказала регионального правительства.Отмечается, что десять областных лечебных учреждений получили новое оборудование в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Так, удалось оснастить ФАПы села Филипповское Киржачского района, села Ваулово Кольчугинского района, деревни Веска и села Городище Юрьев-Польского района, деревни Костино Петушинского района, села Лемешки Суздальского района. Были приобретены лектрокардиографы, дефибрилляторы, пульсоксиметры и прочие приборы.«Вязниковская РБ и ЦГБ г. Ковров получили маммографы, Камешковская ЦРБ и Гусь-Хрустальная ЦРБ — УЗИ-аппараты, а Собинская РБ — флюорограф», - говорится в сообщении пресс-службы.