Об этом сообщил мэр Дмитрий Наумов.

Светофор будет установлен на перекрестке улицы Куйбышева и «Ивановских мануфактур» во Владимире, как сообщил мэр Дмитрий Наумов.Ожидается, что это решение поможет разгрузить въезд в Веризино, позволяя водителям напрямую добираться до микрорайона. Проект установки светофора планируется вынести на торги.Что касается двухуровневой развязки, то пока о ней речь не идет. Жители микрорайона еще в прошлом году настаивали на ее строительстве и даже создали петицию, но власти пока не отреагировали на этот документ.