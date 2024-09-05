На основании вердикта присяжных заседателей Владимирский областной суд вынес приговор.

Владимирский областной суд вынес приговор 48-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении убийства и разбоя, которые мужчина совершил много лет назад. Попался преступник совершенно случайно. С подробностями – vlad.aif.ru«Здесь явный криминал»Вечером 1 октября 2016 года Лидия Васильевна возвращалась из храма домой. Она спешила прийти к сериалу, который начинался в 20 часов. Без четверти восемь поднялась на лифте к себе на этаж. Достала ключ, но им не воспользовалась: её очень удивило, что дверь её приятельницы, пенсионерки Ольги Петровны Колосовой, приоткрыта.– Петровна! Ты что, дверь забыла запереть? – крикнула она, но ответа не получила (здесь и далее цитаты из материалов уголовного дела. – Прим. ред.).Вторая дверь также была открыта настежь. На тумбе возле входа лежал кошелёк, на нём – 300 рублей, на ручке висели сумки. В прихожей и на кухне горел свет.Заглянув в комнату, Лидия Васильевна замерла. Её подруга лежала на полу и не подавала признаков жизни. Женщина сразу же вызвала скорую.Во время осмотра врач повернула тело и увидела, как из-под одежды погибшей потекла струйка крови.– А отчего кровь-то? – поинтересовалась Лидия Васильевна.Доктор подняла одежду на теле и увидела под левой рукой рану, откуда и сочилась красная жидкость.– Здесь, по-моему, криминал, – заключила доктор и передала информацию в полицию.Кровь на ватеПока стражи порядка ехали на место, Лидия Васильевна успела обзвонить родственников погибшей – её бывшего мужа, с которым та не жила более 20 лет, и дочь Наталью Сорокину.Все были в недоумении: кому миролюбивая старушка могла перейти дорогу? Дочь погибшей осмотрела место происшествия и заметила, что из материной шкатулки исчезли драгоценности: цепочка, серьги, кольца, крестик.И ещё кое-что показалось женщине странным: на тумбе лежала вата, испачканная кровью. Но Ольга Петровна была достаточно педантичной, и мусор в квартире – дело исключительное.Вату приобщили к числу вещественных доказательств. Тогда никто подумать не мог, что она сыграет наиважнейшую роль в поимке преступника.– Мама была человеком осторожным, дверь посторонним не открывала, ключи были только у меня и у неё, поэтому, возможно, она знала убийцу, потому что сама его впустила, – давала показания Сорокина.Только спустя семь лет в деле об убийстве пенсионерки появился подозреваемый. 15 февраля 2023 года правоохранители задержали 47-летнего Николая Осокина – соседа погибшей.– Мама отзывалась об Осокине только с положительной стороны, – уверяла Наталья.Бывшая жена подозреваемого тоже характеризовала экс-супруга только с положительной стороны, говорила, что он человек неконфликтный.Под подозрение Осокин попал, можно сказать, случайно: он проходил свидетелем по другому уголовному делу. Во время следственных действий у него взяли образцы ДНК, и они совпали с теми, что выделили из капли крови на вате.Во время дачи показаний в качестве подозреваемого мужчина сначала свою вину признал и рассказал, почему лишил жизни соседку-пенсионерку.Смертельное ложеОсокин несколько лет находился в разводе, работал столяром, жил в родительской квартире. Его мать с отцом переселились в деревню под Судогдой. Николай часто навещал стариков, обычно уезжал к ним в пятницу вечером и проводил у них все выходные.С соседями он близко не общался, но всегда был вежлив.За несколько недель до совершения убийства к Осокину обратился друг и сказал, что Ольга Петровна хочет заказать себе новую кровать.Николай согласился. Он не только выполнил работу, но и пришёл к соседке установить новую мебель. После чего получил оговорённую сумму.«В голове что-то произошло»1 ноября он вернулся из деревни в состоянии опьянения.– Когда я выпиваю, обычно не веду себя агрессивно, ложусь спать, но иногда в сознании происходит что-то странное: голова словно отключается, и я не понимаю, что делаю, – признавался Осокин.Дома захотелось выпить ещё, но кошелёк оказался пуст. Решил занять у соседки.– Дай мне, пожалуйста, руб­лей 500 до зарплаты, – попросил он, когда Колосова открыла дверь.Услышав отказ, мужчина, по его словам, достал из кармана нож и пустил его в ход. Позднее Осокин расскажет следствию, что «в тот момент никаких эмоций не испытывал, просто в голове что-то произошло».Остриём он нанёс пожилой женщине два удара в живот. Когда соседка сползла на пол, мужчина дотащил её до дверного косяка и ещё несколько раз ударил ножом.– Когда наносил последний удар, увидел в области своего колена кровь, которая шла из ноги, но боли не чувствовал. На какой-то открытой поверхности заметил кусочек ваты и приложил её к ране. Пока промокал кровь, увидел на тумбе серёжки и цепочку, которые спонтанно убрал в карман, – рассказывал мужчина.Уже у себя в квартире он переоделся, одежду, испачканную кровью, выбросил, а рану зашил. Сам. При помощи обычной иглы и ниток.– О смерти Колосовой я узнал от соседей на следующий день: об этом говорили на улице. Когда я наносил удары, не осознавал происходящее и не понимал, что пенсионерка умерла из-за них, – утверждал мужчина.Украденные вещи Осокин сдал в ломбард и получил за них 20 тыс. рублей.В течение всего этого времени, со слов мужчины, его мучила совесть. Однако же в полицию идти он не собирался. И свою вину обвиняемый не признал – воспользовался ст. 51 УК РФ и отказался давать показания, а также ходатайствовал о том, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели.(Имена и фамилии фигурантов дела изменены. – Прим. ред.)Мнение экспертаСтарший помощник прокурора Владимирской области Татьяна ЛОГИНОВА:– На основании вердикта присяжных заседателей Владимирский областной суд вынес приговор: 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Вердикт может быть обжалован сторонами дела.