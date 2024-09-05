Новая дорога будет длиной в 1,5 километра. Ширина проезжей части – 4,5 метра. Строительством занимается ГУП «ДСУ-3». Дорога будет вести к деревне Лошаиха. В основании автомобильного пути

Новая дорога будет длиной в 1,5 километра. Ширина проезжей части – 4,5 метра. Строительством занимается ГУП «ДСУ-3». Дорога будет вести к деревне Лошаиха. В основании автомобильного пути установят три железобетонные трубы для эффективного водоотведения. Чтобы предотвратить размыв грунта, кюветы укрепят щебнем и бетоном. Также вдоль дороги смонтируют барьерное ограждение протяженностью 36 метров с каждой стороны.