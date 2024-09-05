Слишком серьезно отнесся к работе и перестарался. Сотрудника частной охранной организации обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Как сообщили в

Слишком серьезно отнесся к работе и перестарался. Сотрудника частной охранной организации обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Как сообщили в Следкоме, преступление произошло 28 августа в ковровском кафе. Его название не раскрывают. Пьяный посетитель решил закурить прямо в помещении, на замечания персонала не реагировал. Тогда работники кафе вызвали сотрудников охранной организации. 40-летний