Об этом рассказали в Зебре ТВ.

В Муроме планируется вырубить почти 2 тысячи деревьев, пораженных златкой. Об этом рассказали в Зебре ТВ. Коммунальные службы уже начали замену сухих деревьев, и на их месте высадят липы, клены, рябины и березы. Глава города Евгений Рычков сообщил, что работы займут несколько месяцев.Ясеневая златка стала серьезной проблемой не только в Муроме, но и во многих регионах России. В столице Владимирской области карантинная зона по златке охватывает 196 тысяч гектаров, что сопоставимо с площадью города. Масштаб поражения деревьев таков, что решение проблемы возможно только через массовую вырубку.В Владимире за год вырубили не менее 450 деревьев, а также ликвидируют целые скверы, например, на пересечении улиц Белоконской и Горького. Масштабы вырубки в регионе до сих пор не ясны.