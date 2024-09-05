Кража произошла в июне этого года, а сейчас расследование завершилось и документы направлены в суд. 18-летнюю девушку обвиняют в краже с банковского счета. Фигурантка зашла в продуктовый

Кража произошла в июне этого года, а сейчас расследование завершилось и документы направлены в суд. 18-летнюю девушку обвиняют в краже с банковского счета. Фигурантка зашла в продуктовый магазин и попросила пьяного мужчину купить ей сигареты. Незнакомец согласился, но не смог оплатить покупки картой. Он предложил продавцу перевести деньги с помощью банковского приложения. На экране злоумышленница