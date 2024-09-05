Комиссия будет работать в таком составе на протяжении трех лет, оказывая поддержку областному избиркому в организации и проведении выборов через территориальные избиркомы.

Во Владимирской области перед выборами был создан новый орган, призванный повысить интерес к предвыборной кампании и голосованию. Ключевым моментом является то, что молодые члены комиссии будут взаимодействовать со своими сверстниками и предлагать идеи в областную избирательную комиссию.В состав молодежного избиркома вошли 12 человек, среди которых студенты юридического института ВлГУ, педколледжа, маркетологи, представители образовательной сферы, помощники депутатов ЗС и самовыдвиженцы.Комиссия будет работать в таком составе на протяжении трех лет, оказывая поддержку областному избиркому в организации и проведении выборов через территориальные избиркомы.