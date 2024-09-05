6 сентября в Судогодском районе высадят больше 3,5 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Новые деревья появятся в Мошокском участковом лесничестве в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

6 сентября в Судогодском районе высадят больше 3,5 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Новые деревья появятся в Мошокском участковом лесничестве в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятие решили приурочить к юбилею – в этом году со дня рождения Карла Тюрмера исполняется 200 лет. Из пресс-релиза правительства области Карла Тюрмер – человек, оставивший уникальный след в истории