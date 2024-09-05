Перед судом предстанет житель Владимирской области.

Перед судом предстанет житель Владимирской области. Мужчину обвиняют в 17 покушениях на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном и особо крупном размерах, а также незаконном хранении в целях сбыта сильнодействующих веществ. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что осенью 2022 года фигурант вступил в группу, занимающуюся нелегальных сбытом запрещённых средств. Он должен был забирать крупные парии веществ, везти на съёмные квартиры, расфасовывать и раскладывать по тайникам.Летом прошлого года эту незаконную деятельность пресекли правоохранители. Было изъято свыше 14,5 кг наркотических и психотропных веществВ настоящий момент уголовное дело передано в суд.