В августе во Владимирской области на свет появилось 735 детей, их которых 377 девочек и 358 мальчиков. Также родилось 11 двоен. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по организации

В августе во Владимирской области на свет появилось 735 детей, их которых 377 девочек и 358 мальчиков. Также родилось 11 двоен. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов. Кроме того, работники пресс-службы поделились самыми популярными и самыми редкими именами. Так, мальчикам чаще давали имена Иван, Максим, Мирон.