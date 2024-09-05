За последнюю неделю августа 2024 года на территории Владимирской области зафиксировано 12 случаев краж велосипедов и электросамокатов.

За последнюю неделю августа 2024 года на территории Владимирской области зафиксировано 12 случаев краж велосипедов и электросамокатов. Об этом рассказала УМВД России по региону.Двухколёсные транспортные средства воровали во Владимире, Александрове, Муроме и других населённых пунктах области. Причинённый потерпевшим ущерб варьировался от 10 тыс. до 36 тыс. рублей. Отмечается, что правоохранителям уже удалось раскрыть три преступления.«Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными, более ответственно относиться к своему имуществу», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.