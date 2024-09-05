4 сентября в полицию обратились сразу трое жителей области. Все они знали об уловках мошенников, но когда позвонили именно им, то распознать обман не смогли. Суммарно пострадавшие лишились 11

4 сентября в полицию обратились сразу трое жителей области. Все они знали об уловках мошенников, но когда позвонили именно им, то распознать обман не смогли. Суммарно пострадавшие лишились 11 миллионов рублей. 67-летний житель Судогды поверил «сотрудникам ФСБ», которые потом переключили его на «Центробанк». Пожилой мужчина лишился личных накоплений – он отправил мошенникам 2,6 миллиона рублей.