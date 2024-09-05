В ходе мероприятия планируется высадить свыше 3,5 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади полгектара.

Правительство Владимирской области сообщает, что 6 сентября в Судогодском районе пройдет акция «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология». В ходе мероприятия планируется высадить свыше 3,5 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади полгектара.Это событие станет не только частью всероссийской акции, но и будет приурочено к 200-летию со дня рождения Карла Тюрмера, известного лесничего из Судогодского района, который отмечался 2 сентября. Карл Тюрмер известен за пределами Владимирской области, и его работа легла в основу современного лесовосстановления региона.Акция пройдет в Мошокском участковом лесничестве. Точные координаты высадки: 55.826425 с.ш., 41.247761 в.д. Начало мероприятия запланировано на 11:00.