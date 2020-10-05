Родители погибших в Мелехово в смертельном ДТП Вики и Влада подали жалобы на решение суда по делу Семена Федулина.

Родители погибших в Мелехово в смертельном ДТП Вики и Влада подали жалобы на решение суда по делу Семена Федулина.Напомним, он обвинялся в нарушении ПДД в состоянии наркотического опьянения, повлекшим смерть двух детей. В суде сторона обвинения не смогла доказать, что виновник ДТП был под наркотиками, а потому осудили его по более мягкой статье и назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима.Потерпевших этот приговор не устраивает. Они хотят более строгое наказание для водителя, сбившего насмерть их 13-летних детей.Не доволен приговором и адвокат Федулина. Он, наоборот, считает, что наказание слишком строгое и что Семену вполне могли назначить колонию-поселение. Защитник Андрей Павлов также подал жалобу. Сейчас дело находится еще в Ковровском городском суде. Сторонам разосланы жалобы, предоставлен срок для подачи на них возражений. Сразу же после этого дело отправят во Владимирский апелляционный суд.А пока приговор не вступил в законную силу, Семен находится в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора. И один день там будет засчитан ему как полтора дня в колонии.