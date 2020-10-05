Сотрудники МЧС оказали помощь в транспортировке пострадавшего из поврежденного автомобиля в карету скорой помощи.

5 октября в 14-20 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП на пятом километре трассы Киржач - Черново, у деревни Мележи, сообщили в ведомстве.На место аварии прибыли подразделения экстренных служб региона. В результате столкновения двух машин пострадал человек. Сотрудники МЧС оказали помощь в транспортировке пострадавшего из повреждённого автомобиля в карету скорой помощи.«Всего в ликвидации последствий происшествия принимало участие 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники», - рассказали в пресс-службе МЧС региона.