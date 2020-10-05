Финальный этап чемпионата "Воздушно-инженерная школа" на полигоне Каменово будет проходить до 10 октября.

Финальный этап чемпионата "Воздушно-инженерная школа"на полигонеКаменовобудет проходить до 10 октября.Организаторами образовательного проекта выступаютнаучно-исследовательский институт ядерной физики МГУ имени М.В. Ломоносова и фонд «Кассиопея» при поддержке компании «Иннопрактика» и госкорпорации «Роскосмос».С 2018 года соорганизатором финального этапа чемпионата выступает Владимирский госуниверситет.Чемпионат проходит в нашем регионе уже в третий раз. В этом году из-за пандемии коронавируса его проведение было перенесено с июля на октябрь. До финала дошли 17 команд, из них приехали около 10 – представители инженерно-технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Самары и Уфы. К сожалению, по причине ограничений въезда в Россию не смогли прибыть иностранные участники.Открывая соревнования, руководитель оргкомитета чемпионата, заведующий лабораториейнаучно-исследовательского института ядерной физикиМГУ Владимир Радченко обратил внимание, что начало стартов выпало на знаменательный день: 4 октября исполнилось 63 года запуску первого искусственного спутника Земли.В стратосферу, на высоту более 10 км, был запущен шар, который нёс на себе специальное оборудование для наблюдения за атмосферными процессами, которое изготовили студенческие команды из Королёва и Калининграда.Кроме того, состоялись показательные запуски моделей ракет.Соревнования продолжатся до конца недели. 8 октября на этом же полигоне сразятся семь команд Камешковского района – учащиеся 7-10 классов общеобразовательных школ.Победителей соревнований определяет экспертное жюри, которое возглавляет заведующий лабораторией Объединённого института высоких температур РАН СергейПикуз