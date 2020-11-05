Эпидобстановка по заболеваемости Ковид-19 во Владимирской области остается напряженной. Каждые сутки прирост зараженных новой коронавирусной инфекцией составляет больше сотни. По данным

Эпидобстановка по заболеваемости Ковид-19 во Владимирской области остается напряженной. Каждые сутки прирост зараженных новой коронавирусной инфекцией составляет больше сотни. По данным регионального управления Роспотребнадзора, чаще всего жертвами ковида становятся женщины – 61 процент от общего числа. Отмечается еще одна тенденция, которая настораживает чиновников. За последний месяц резко выросло количество зараженных в возрасте от 18+. Юлия