«Знака великого князя Андрея Боголюбского» удостоен Виктор Бычков –преподаватель Детской художественной школы города Коврова.

За большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность «Знака великого князя Андрея Боголюбского» удостоен Виктор Бычков –преподаватель Детской художественной школы города Коврова.Заслуженный художник Российской Федерации, автор серии монументальных сюжетных полотен о России Виктор Алексеевич Бычков – участник многих художественных выставок разного уровня. У него также было 9 персональных выставок в Коврове, Владимире, Иваново, Муроме, Шуе, Вязниках, Москве. Ковровская детская художественная школа открыта по инициативе и при активном участии Виктора Бычкова.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)