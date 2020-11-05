Контракт на 54,7 млн. рублей был заключен с владимирским ООО «Мехколонна».

Завершены работы по рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов в микрорайоне Оргтруд во Владимире, об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.Контракт на 54,7 млн. рублей был заключен с владимирским ООО «Мехколонна». Доля федерального бюджета составила 89% стоимости работ, доля регионального бюджета - 11%.«Работы по рекультивации полигона начались в конце июня 2020 года. На сегодняшний день они полностью выполнены. Площадь рекультивированного участка составила 2,3 га», - отметил начальник отдела по охране окружающей среды администрации города Владимира Сергей Сухопаров.Сверху и снизу отходы закрыты изолирующим материалом бентомат, который гарантирует безопасность окружающей среды от вредного воздействия. Сверху участок засыпан плодородным грунтом, на котором выполнен посев семян.Свалка в Оргтруде была организована в 1970-80 годах для нужд Камешковского района. Складирование отходов на ней велось до 1998 года. С 2006 года свалка была полностью выведена из эксплуатации.