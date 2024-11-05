Из-за проведения работ проход по тротуару временно закрыт.

Бригада рабочих начала замену ограждений на мосту через Клязьму во Владимирской области. Как сообщила мэрия, работы по демонтажу старых конструкций стартовали во вторник, 5 ноября.Из-за проведения работ проход по тротуару временно закрыт.Ремонт покрытия моста, начавшийся в середине сентября, вызвал пробки и недовольство местных жителей. Однако уже 1 октября на обновленный асфальт была нанесена разметка. Замена перил обойдется почти в 15 миллионов рублей, работы планируется завершить к 1 декабря.