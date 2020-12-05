Мужчины решили завладеть чужими денежными средствами под выдуманным предлогом о якобы украденной франшизе по открытию круглосуточных магазинов.

Октябрьский районный суд областного центра вынес приговор троим местным жителям. Они признаны виновными в совершении вымогательства, то есть требования передачи чужого имущества под угрозой применения насилия.Мужчины решили завладеть чужими денежными средствами под выдуманным предлогом о якобы украденной франшизе по открытию круглосуточных магазинов, реализующих алкогольную продукцию. 16 мая 2018 года один из подсудимых назначил встречу двум мужчинам в одном из кафе в городе Владимире, куда прибыл с соучастниками преступления. Там злоумышленники подвергли потерпевших избиению и незаконно потребовали денежные средства в размере 600 тыс. рублей. Мужчины, опасаясь за свои жизнь и здоровье, были вынуждены согласиться с неправомерными требованиями о передаче денег. После передачи половины оговоренной суммы в 300 тыс. рублей подсудимые задержаны. Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимые не признали.Однако в судебном заседании стороной обвинения установлено, что подсудимые ни действительного, ни предполагаемого права на имущество потерпевших не имели. Действовали они с целью личного обогащения, завладение деньгами потерпевших с их стороны носило корыстный характер.Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, двум другим - 1 год 3 месяца каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.(Фото:Pixabay)