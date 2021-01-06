Утром поступило сообщение о загорании в жилом доме на две семьи в поселке Иванищи, ул. Школьная, д. 49.

Утром поступило сообщение о загорании в жилом доме на две семьи в поселке Иванищи, ул. Школьная, д. 49.Установлено, что горит нежилая часть дома. Пожарные не дали распространится огню на жилую часть и оперативно ликвидировали пожар на площади 89 кв. м. Сгорела кровля всего дома и внутренняя отделка нежилой части дома. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший, личность устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.