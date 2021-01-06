Удивительную легенду рассказывают в частном музее «Ретросклад. Сельский дворик» в Ковровском районе.

Удивительную легенду рассказывают в частном музее «Ретросклад. Сельский дворик» в Ковровском районе.Как все это преломлялось в народном сознании, написала в своем Наталья Никитина.Лев Николаевич Толстой с удовольствием их посещал и беседовал с монахами, однако поверить в догматы церкви не мог, так как их постичь невозможно, а чувствам своим писатель не доверял.Он диктовал ученикам собственное определение Творца: «Бог есть неограниченное всё, которого человек является ограниченной частью». Поэтому немудрено, что за девять лет до смерти Толстого в 1901 году появился акт Русской православной церкви, который констатировал отпадение от неё писателя. Теперь за графа нельзя было молиться ни в храмах, ни в монастырях.Зато верейские мастера, изготавливавшие в конце XIX — в начале XX века утюги, изобразили портрет Толстого на заслонке вместительного утюга, на его задней части. Портрет был схематическим, но тем не менее, узнаваемым. Мастера приделывали графу длинный нос, который служил «ручкой» для заслонки.Отныне и навсегда любая домохозяйка, могла «поджарить» графа в аду, насыпав в утюг раскаленных углей, могла потрепать его за нос и могла даже плюнуть еретику в лицо, проверяя, хорошо ли разогрет утюг.